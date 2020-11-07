Ведущий ток-шоу на НТВ Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье
Ведущий ток-шоу «ДНК» и программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Александр Колтовой погиб в результате жёсткой посадки самолета в Подмосковье. Информацию о гибели своего сотрудника 7 ноября подтвердил телеканал.
«С прискорбием подтверждаем, что наш коллега, ведущий проектов „ДНК» и „Звёзды сошлись», Александр Колтовой, и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолета в Московской области», — сообщает пресс-служба НТВ.
Как уточняет ТАСС, полёт был санкционирован, у Колтового была лицензия пилота.
По информации ГУ МЧС по Московской области, частный легкомоторный самолет Cessna следовал с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. По предварительным данным, через несколько минут после взлета загорелся двигатель. Будучи за штурвалом, Колтовой подал аварийный сигнал и начал снижаться в поле. Но пилот и его супруга спастись не успели, машина выгорела дотла. Инцидент произошёл в районе Новорязанского шоссе, рядом с поселком Чкалово городского округа Люберцы.
По факту крушения СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
41-летний ведущий увлекался пилотированием, в июле он рассказывал о 100 часах налёта и мечте приобрести самолёт.