Ведущий ток-шоу на НТВ Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье

Ведущий ток-шоу «ДНК» и программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Александр Колтовой погиб в результате жёсткой посадки самолета в Подмосковье. Информацию о гибели своего сотрудника 7 ноября подтвердил телеканал.

«С прискорбием подтверждаем, что наш коллега, ведущий проектов „ДНК» и „Звёзды сошлись», Александр Колтовой, и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолета в Московской области», — сообщает пресс-служба НТВ.

Как уточняет ТАСС, полёт был санкционирован, у Колтового была лицензия пилота.