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07.11.2020 18:21
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Ведущий ток-шоу на НТВ Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье

Ведущий ток-шоу «ДНК» и программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Александр Колтовой погиб в результате жёсткой посадки самолета в Подмосковье. Информацию о гибели своего сотрудника 7 ноября подтвердил телеканал.

«С прискорбием подтверждаем, что наш коллега, ведущий проектов „ДНК» и „Звёзды сошлись», Александр Колтовой, и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолета в Московской области», — сообщает пресс-служба НТВ.

Как уточняет ТАСС, полёт был санкционирован, у Колтового была лицензия пилота.

По информации ГУ МЧС по Московской области, частный легкомоторный самолет Cessna следовал с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. По предварительным данным, через несколько минут после взлета загорелся двигатель. Будучи за штурвалом, Колтовой подал аварийный сигнал и начал снижаться в поле. Но пилот и его супруга спастись не успели, машина выгорела дотла. Инцидент произошёл в районе Новорязанского шоссе, рядом с поселком Чкалово городского округа Люберцы.

По факту крушения СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

41-летний ведущий увлекался пилотированием, в июле он рассказывал о 100 часах налёта и мечте приобрести самолёт.

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Комментарии (7)

Modest_5e4ce41f7533b
Работа в СМИ никогда не была безопасной.
Skazochny
Наши люди, на самолётах в булочную не летают.
263877541
- Будем жить...!
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