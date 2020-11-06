«Новой газете» предстоит удалить опубликованные на сайте выдержки из книги о терактах
Генеральная прокуратура потребовала от Роскомнадзора удаления с сайта «Новой газеты» выдержек из книги «ФСБ взрывает Россию», которая была признала экстремистской. Об этом 6 ноября пишет «Интерфакс».
«По иску прокуратуры суд признал текст, размещенный «Новой газетой», относящимся к категории информации, доступ к которой подлежит ограничению. Материалы признаны экстремистскими. На основании требования Генпрокуратуры сегодня в адрес редакции «Новой газеты» будет направлено уведомление о необходимости удаления с сайта противоправного контента», — сообщили изданию в пресс-службе РКН.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, комментируя ситуацию, заявил, что требование Роскомнадзора к ним пока не поступало.
«Когда мы получим уведомление Роскомнадзора, редколлегия его рассмотрит. Будем действовать по протоколу, который нам понятен. Там же должны быть приведены те конкретные материалы, которые мы должны убрать. Будем смотреть. Это же не первый случай такой. Отнесемся к этому серьезно, чтобы не получить предупреждения», — сказал Муратов.
«ФСБ взрывает Россию» — книга, написанная Александром Литвиненко и Юрием Фельштинским и посвященная конспирологической версии о причинах и организаторах серии терактов в России в 1999 году. В 2002 году она была опубликована, а в 2015-м — признана экстремистским материалом и включена в федеральный список экстремистских материалов решением Хорольского суда Приморского края.