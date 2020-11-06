«Новой газете» предстоит удалить опубликованные на сайте выдержки из книги о терактах

Генеральная прокуратура потребовала от Роскомнадзора удаления с сайта «Новой газеты» выдержек из книги «ФСБ взрывает Россию», которая была признала экстремистской. Об этом 6 ноября пишет «Интерфакс».



«По иску прокуратуры суд признал текст, размещенный «Новой газетой», относящимся к категории информации, доступ к которой подлежит ограничению. Материалы признаны экстремистскими. На основании требования Генпрокуратуры сегодня в адрес редакции «Новой газеты» будет направлено уведомление о необходимости удаления с сайта противоправного контента», — сообщили изданию в пресс-службе РКН.