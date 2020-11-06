Россия договорилась об изменении налогового соглашения с Люксембургом

Россия и Люксембург подписали протокол об изменении налогового соглашения, предусматривающий повышение налога на дивиденды и проценты, приходящие из России, до 15%, сообщает 6 ноября Минфин РФ.

«6 ноября состоялось подписание протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Люксембургом в части увеличения ставки налога у источника до 15% в отношении доходов в виде дивидендов и процентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ратификация соглашения должна состояться до конца года, чтобы оно начало действовать с 1 января 2021 года.