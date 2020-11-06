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06.11.2020 13:42
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Россия договорилась об изменении налогового соглашения с Люксембургом

Россия и Люксембург подписали протокол об изменении налогового соглашения, предусматривающий повышение налога на дивиденды и проценты, приходящие из России, до 15%, сообщает 6 ноября Минфин РФ.

«6 ноября состоялось подписание протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Люксембургом в части увеличения ставки налога у источника до 15% в отношении доходов в виде дивидендов и процентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ратификация соглашения должна состояться до конца года, чтобы оно начало действовать с 1 января 2021 года.

Документом определен ряд исключений, в соответствии с которыми может применяться льготный режим, устанавливающий ставку налога в размере не более 5%. Они предусмотрены в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.

В Минфине добавили, что в настоящий момент продолжаются переговоры о внесении соответствующих изменений в налоговое соглашение с Нидерландами.

1 октября Россия договорилась о таких изменениях в соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой, а 8 сентября — с Кипром.

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