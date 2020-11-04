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04.11.2020 20:43
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«Взрывоопасную» KIA в Пулково проверял ОМОН

«КИА» больше часа держала в напряжении парковку петербургского аэропорта вечером 4 ноября. Внимательный пассажир увидел в салоне странный предмет, словно примотанный к сиденью проводами.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», в правоохранительные органы пассажир обратился около семи вечера. Парковку с подозрительной «КИА» оцепили, на место вызвали оперативные службы. При этом движение для автомобилистов ограничивать не стали.

«В 20:21 проверка завершена. Опасных предметов не обнаружено», — уточнили в пресс-службе. На работу аэропорта мероприятия не повлияли.

Фото: ГУ Росгвардия по Петербургу и области

Проверять автомобиль выезжали взрывотехники ОМОН. В региональном управлении Росгвардии добавили, что вскрывать машину не потребовалось. К ней не успел вернуться владелец, но при ближайшем рассмотрении то, что пассажир принял за опасное, оказалось рулоном бумажных полотенец и наушниками.

Фото: ГУ Росгвардия по Петербургу и области

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