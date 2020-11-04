«КИА» больше часа держала в напряжении парковку петербургского аэропорта вечером 4 ноября. Внимательный пассажир увидел в салоне странный предмет, словно примотанный к сиденью проводами.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», в правоохранительные органы пассажир обратился около семи вечера. Парковку с подозрительной «КИА» оцепили, на место вызвали оперативные службы. При этом движение для автомобилистов ограничивать не стали.

«В 20:21 проверка завершена. Опасных предметов не обнаружено», — уточнили в пресс-службе. На работу аэропорта мероприятия не повлияли.