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03.11.2020 07:57
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«Второй раз бахнуло, и видно зарево стало». На Обуховской Обороны людей разбудил автомобильный пожар со взрывами

Алексей / «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Алексей / «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Алексей / «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Алексей / «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Три автомобиля тушили минувшей ночью в Невском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на проспект Обуховской Обороны, 144, поступил 3 ноября в 4:15. «Газель» выгорела по всей площади, у «Фольксвагена» и «Ниссана» обгорели багажный отсек и салон. В 5:26 пожар был ликвидирован силами девяти человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что «Газель», вероятно, была на газовом топливе, и оно взорвалось. «В «112» позвонили, когда под капотом еще разгоралось пламя, а дядечка с ведром бегал. Но она быстро заполыхала», — рассказывает Карина.

«Я живу в соседнем доме, газ рванул раньше, чем снято видео. На видео слабый хлопок — шины или бензиновый бак», — отмечает Максим. «На видео хлопок от колеса, скорее всего. А сам взрыв (скорее всего, ГБО) был раньше. Бахнуло реально нехило, — подтверждает Алексей. — Это уже второй или даже третий «хлопок». Первый был реально мощным, а огонь, по крайней мере сильный, появился после него. Я на балкон вышел, когда уже второй раз бахнуло, и видно зарево стало».

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