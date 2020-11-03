«Второй раз бахнуло, и видно зарево стало». На Обуховской Обороны людей разбудил автомобильный пожар со взрывами
Три автомобиля тушили минувшей ночью в Невском районе Санкт-Петербурга.
Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на проспект Обуховской Обороны, 144, поступил 3 ноября в 4:15. «Газель» выгорела по всей площади, у «Фольксвагена» и «Ниссана» обгорели багажный отсек и салон. В 5:26 пожар был ликвидирован силами девяти человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что «Газель», вероятно, была на газовом топливе, и оно взорвалось. «В «112» позвонили, когда под капотом еще разгоралось пламя, а дядечка с ведром бегал. Но она быстро заполыхала», — рассказывает Карина.
«Я живу в соседнем доме, газ рванул раньше, чем снято видео. На видео слабый хлопок — шины или бензиновый бак», — отмечает Максим. «На видео хлопок от колеса, скорее всего. А сам взрыв (скорее всего, ГБО) был раньше. Бахнуло реально нехило, — подтверждает Алексей. — Это уже второй или даже третий «хлопок». Первый был реально мощным, а огонь, по крайней мере сильный, появился после него. Я на балкон вышел, когда уже второй раз бахнуло, и видно зарево стало».