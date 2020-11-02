Пропавшую в Петербурге дилерскую «Хёндэ» перехватили за сотни километров — на трассе М-9

Петербургская полиция устанавливает обстоятельства хищения машины, взятой в аренду у дилерского центра. Накануне её удалось найти.

Как сообщает 2 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, Hyundai Tucson искали с 20 октября. Заявитель взял машину в аренду у дилерского центра до февраля, но вскоре она пропала от дома 17 по улице Гастелло.

В поисках помог установленный в «Туссане» GPS-маяк. 1 ноября сотрудники дилерского центра поймали сигнал: машина находилась в Псковской области и направлялась к Москве. Информацию передали в дежурную часть столичной полиции, а оттуда — в ППСП и ГИБДД Псковской, Тверской и Московской областей. В тот же день в 19:50 сотрудники ржевской ГИБДД заметили автомобиль на 224-м километре трассы М-9 «Балтия». Его удалось остановить. За рулём находился 53-летний житель Новосибирска.