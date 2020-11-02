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02.11.2020 12:36
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Пропавшую в Петербурге дилерскую «Хёндэ» перехватили за сотни километров — на трассе М-9

Петербургская полиция устанавливает обстоятельства хищения машины, взятой в аренду у дилерского центра. Накануне её удалось найти.

Как сообщает 2 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, Hyundai Tucson искали с 20 октября. Заявитель взял машину в аренду у дилерского центра до февраля, но вскоре она пропала от дома 17 по улице Гастелло.

В поисках помог установленный в «Туссане» GPS-маяк. 1 ноября сотрудники дилерского центра поймали сигнал: машина находилась в Псковской области и направлялась к Москве. Информацию передали в дежурную часть столичной полиции, а оттуда — в ППСП и ГИБДД Псковской, Тверской и Московской областей. В тот же день в 19:50 сотрудники ржевской ГИБДД заметили автомобиль на 224-м километре трассы М-9 «Балтия». Его удалось остановить. За рулём находился 53-летний житель Новосибирска.

Мужчина и автомобиль были доставлены в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

hal9000
Дану эта аренда ерунда полная эта услуга..там стоит ограничение на пробег и цена за саму аренду завышена...нафиг нафиг...
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