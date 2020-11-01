На Васильевском острове горела крыша особняка Форостовского
Дом купца Павла Форостовского тушили в Василеостровском районе Петербурга утром 1 ноября. У нежилого особняка загорелась кровля.
Дым над особняком Форостовского на 4-й линии Васильевского острова заметили горожане и выложили фотографии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», добавив, что крыша здания, в котором сейчас располагается Росавтодор, находится на ремонте. Запах гари в окрестностях смешался с туманом.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, пожарные тушили кровлю двухэтажного нежилого дома. В 09:19 пожар локализовали, менее чем через пятнадцать минут открытое горение ликвидировали. Обгорели десять квадратных метров крыши, пострадавших нет. На месте работают шесть пожарных расчётов и 26 человек.
Особняк на 4-й линии Васильевского острова в доме 9 был построен архитектором Карлом Шмидтом в 1900–1901 годы для купца Павла Форостовского. В нем находилась контора владельца, а также жилые комнаты. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.