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29.10.2020 23:21
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Число умерших от коронавирусной инфекции в Москве превысило 6700

За сутки в московскую летальную статистику добавили 69 человек, умерших с подтверждённой пневмонией и положительным тестом на COVID-19. Об этом 29 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, всего в Москве жертвами коронавируса стали 6 713 человек. Это четверть всех смертей, подтверждённых в России за период пандемии. Столица занимает первое место по числу умерших, на втором Петербург, где, по официальным данным, скончались 3 765 заболевших. На третьем с большим отрывом держится Московская область — 1 686 летальных исходов.

Единственным регионом, где официально нет ни одной коронавирусной смерти, остаётся Ненецкий автономный округ.

Всего по России выявлен 1 миллион 581 тысяча 693 заразившихся, 27 370 человек скончались. Заболеваемость в стране и в Петербурге прирастает рекордными темпами.

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