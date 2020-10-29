Число умерших от коронавирусной инфекции в Москве превысило 6700
За сутки в московскую летальную статистику добавили 69 человек, умерших с подтверждённой пневмонией и положительным тестом на COVID-19. Об этом 29 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Таким образом, всего в Москве жертвами коронавируса стали 6 713 человек. Это четверть всех смертей, подтверждённых в России за период пандемии. Столица занимает первое место по числу умерших, на втором Петербург, где, по официальным данным, скончались 3 765 заболевших. На третьем с большим отрывом держится Московская область — 1 686 летальных исходов.
Единственным регионом, где официально нет ни одной коронавирусной смерти, остаётся Ненецкий автономный округ.
Всего по России выявлен 1 миллион 581 тысяча 693 заразившихся, 27 370 человек скончались. Заболеваемость в стране и в Петербурге прирастает рекордными темпами.