Число умерших от коронавирусной инфекции в Москве превысило 6700

За сутки в московскую летальную статистику добавили 69 человек, умерших с подтверждённой пневмонией и положительным тестом на COVID-19. Об этом 29 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, всего в Москве жертвами коронавируса стали 6 713 человек. Это четверть всех смертей, подтверждённых в России за период пандемии. Столица занимает первое место по числу умерших, на втором Петербург, где, по официальным данным, скончались 3 765 заболевших. На третьем с большим отрывом держится Московская область — 1 686 летальных исходов.