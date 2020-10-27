Минстрой предложил приоткрыть границу для мигрантов, чтобы стройки не встали

Минстрой России предложит правительству точечно разрешить ввоз трудовых мигрантов из ближнего зарубежья для работы на стройках. Без них сроки сдачи объектов могут сорваться. Об этом 27 октября заявил на конференции Forbes замглавы ведомства Никита Стасишин.



Он уточнил, что рабочую силу будут просить только в том случае, если отток будет влиять на сроки. Пока это лишь предложение, оно обсуждается с Роспотребнадзором и ФМС, отметил чиновник.



«Это не будет массово, это будет только для больших структурных компаний либо групп компаний из Москвы, области и других крупных городов», — цитирует замминистра «Интерфакс».

