Петербуржец отсудил более 90 тысяч рублей за упавший на машину бетонный забор

Поездка на склад в Петербурге закончилась для автомобилиста встречей его машины с упавшим бетонным забором. Почти три года спустя ему наконец удалось отсудить компенсацию.

Как сообщает 26 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 25 декабря 2017 года в 15:30 в районе дома 8, корпус 5, литера А, по Софийской улице на принадлежащий истцу автомобиль Renault Scenic упала бетонная плита забора. Произошло это на территории ООО «Складской комплекс «Золотая середина», а помещение по указанному адресу на тот момент было арендовано индивидуальным предпринимателем.

Согласно постановлению 2018 года об отказе в возбуждении уголовного дела, истец припарковал свой «Рено» около 13:10 и пошел по делам. Около 16:40 он вернулся и обнаружил, что на его машину упала секция бетонного забора. В результате автомобиль получил множество вмятин на переднем бампере и капоте, были повреждены обе передние фары, были возможны внутренние повреждения. На досудебную претензию хозяева и арендатор помещения не отреагировали, и владелец авто подал иск с просьбой взыскать с них 75 034 рубля ущерба, стоимость оценки в размере 4700 рублей, расход на оплату госпошлины в 2451 рубля и 75 000 рублей, потраченных на оплату услуг представителя. Выяснилось, что плита упала потому, что ее зацепил экскаватор. ГИБДД данное ДТП не оформляли. Представители складского комплекса заявили, что у них на балансе этого экскаватора нет, а помещение и земельный участок в момент падения забора арендовал индивидуальный предприниматель, который, по договору, и несет ответственность за произошедшее.