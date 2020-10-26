Апартаментов в продаже стало меньше на треть, спросом пользуются самые дешевые варианты
Вслед за рынком жилья серьезное сокращение предложения зафиксировано и на петербургском рынке апартаментов: на 30% с начала года по количеству и на 32% — по площади, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость».
На конец третьего квартала 2020 года на рынке продается 6,7 тыс. юнитов (214,3 тыс. кв. м), большая часть из которых — студии. Продажи ведутся в 32 апартамент-отелях, расположенных в основном в Выборгском и Московском районах, третье место занимает Невский.
Как отмечают эксперты, весной и в начале лета петербургские девелоперы не выводили на рынок новые проекты из-за пандемии. В итоге по итогам трех кварталов объем пополнения сегмента стал минимальным за последние годы — 1,9 тыс. юнитов (42,4 тыс. кв. м). Это исключительно сервисные апартаменты, причем большая часть стартовала в августе-сентябре. По сравнению с 2017–18 годами объем предложения снизился в 1,5–2,5 раза. А в 2019 году на рынок поступило рекордное количество апартаментов –10,9 тыс. штук за 9 месяцев.
— Спрос сохранился на высоком уровне 2018–2019 годов, — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», — апартаменты остаются надежным способом вложения средств в период нестабильного курса валют и более дешевой альтернативой жилью. За 9 месяцев продано 3,2 тыс. юнитов, даже несмотря на временное снижение во втором квартале из-за режима самоизоляции. В третьем квартале объем спроса вырос, было реализовано 1,3 тыс. юнитов (39,9 тыс. кв. м) — на уровне аналогичного периода прошлого года.
Повышенным спросом в 2020 году пользовались сервисные апартаменты с минимальной ценой в диапазоне 85–95 тыс. руб. (33% в спросе) и средним бюджетом покупки около 2 млн рублей. В этой же ценовой категории сконцентрирован и наибольший объем предложения — 37%. Также активным спросом пользовались комплексы апартаментов с более высокой ценой предложения, в том числе с управлением от международных гостиничных операторов. Эксперты добавляют, что на текущий момент минимальные цены выросли и составляют от 100 тыс. руб. за «квадрат», а бюджет покупки — от 2,3 млн руб.