Апартаментов в продаже стало меньше на треть, спросом пользуются самые дешевые варианты

Вслед за рынком жилья серьезное сокращение предложения зафиксировано и на петербургском рынке апартаментов: на 30% с начала года по количеству и на 32% — по площади, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость».

На конец третьего квартала 2020 года на рынке продается 6,7 тыс. юнитов (214,3 тыс. кв. м), большая часть из которых — студии. Продажи ведутся в 32 апартамент-отелях, расположенных в основном в Выборгском и Московском районах, третье место занимает Невский.

Как отмечают эксперты, весной и в начале лета петербургские девелоперы не выводили на рынок новые проекты из-за пандемии. В итоге по итогам трех кварталов объем пополнения сегмента стал минимальным за последние годы — 1,9 тыс. юнитов (42,4 тыс. кв. м). Это исключительно сервисные апартаменты, причем большая часть стартовала в августе-сентябре. По сравнению с 2017–18 годами объем предложения снизился в 1,5–2,5 раза. А в 2019 году на рынок поступило рекордное количество апартаментов –10,9 тыс. штук за 9 месяцев.