Паническая скупка. Россияне положили глаз на витамины — продажи выросли в 2,5 раза
Продажи витаминов в России выросли до 894 млн рублей с начала года, что в 2,5 раза больше, чем за январь-октябрь 2019 года. При этом число реализованных аптеками препаратов увеличилось на 84% — до 3,1 млн упаковок. Об этом 22 октября пишут «Известия» со ссылкой на статистику компании DSM Group.
Пиковыми месяцами продаж стали март и август. Как предполагают аналитики, россияне скупали витамины, чтобы защитить себя от коронавируса. Например, на 11-й неделе 2020 года (с 9 по 16 марта) продажи таких препаратов на 90% превысили показатели прошлого года, а в августе еженедельные траты россиян на витамины были на 20% больше, чем в 2019 году. Как сообщает издание, в список популярных препаратов вошли «Аквадетрим» (витамин D3) — его продажи выросли вдвое, витамин C (+95% к прошлому году) и препараты марки Solgar (+36%).
«В этом году на рост спроса повлияло распространение новой коронавирусной инфекции. Врачи заявили о пользе витамина D3 в профилактике этого заболевания. Поэтому такие витаминные комплексы активно скупаются. Особое внимание получили жидкие формы витамина D3, масляные растворы или водорастворимые», — пишут «Известия» со ссылкой на члена Общественной палаты, председателя координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, гендиректора сети «Столичка» Евгения Нифантьева.
Ранее «Фонтанка» писала, что Минздрав России расширил список жизненно важных лекарств — теперь туда будут входить и препараты от COVID-19.
С 1 июля в России введена обязательная маркировка лекарственных препаратов. По задумке она должна защитить фармрынок от фальсифицированных товаров и позволить автоматизировано одномоментно выводить из оборота препараты, не отвечающие установленным требованиям к качеству, эффективности и безопасности. После нанесения маркировки на лекарства, в систему мониторинга будет заноситься информация об их движении: хранение, ввоз в РФ, отпуск, реализация, передача, применение и уничтожение. Так будет обеспечиваться прозрачность поставок и развитие справедливой конкуренции на фармацевтическом рынке.