Паническая скупка. Россияне положили глаз на витамины — продажи выросли в 2,5 раза

Продажи витаминов в России выросли до 894 млн рублей с начала года, что в 2,5 раза больше, чем за январь-октябрь 2019 года. При этом число реализованных аптеками препаратов увеличилось на 84% — до 3,1 млн упаковок. Об этом 22 октября пишут «Известия» со ссылкой на статистику компании DSM Group.

Пиковыми месяцами продаж стали март и август. Как предполагают аналитики, россияне скупали витамины, чтобы защитить себя от коронавируса. Например, на 11-й неделе 2020 года (с 9 по 16 марта) продажи таких препаратов на 90% превысили показатели прошлого года, а в августе еженедельные траты россиян на витамины были на 20% больше, чем в 2019 году. Как сообщает издание, в список популярных препаратов вошли «Аквадетрим» (витамин D3) — его продажи выросли вдвое, витамин C (+95% к прошлому году) и препараты марки Solgar (+36%).