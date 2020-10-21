Начинаются проверки ростовского госпиталя, где умерли ковидные пациенты. По данным СМИ, им не хватило кислорода

О произошедшем в ковидном госпитале при городской больнице № 20 пишет, в частности, ростовский портал 161.RU со ссылкой на высокопоставленного источника в системе здравоохранения. По его данным, пять человек скончались в реанимации и ещё несколько в общем отделении — кислород закончился и там и там. «Кислорода [постоянно] не хватало, а 12 октября его не было два часа [подряд] на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух», — рассказал источник. Два работающих в «красной» зоне сотрудника ГБ № 20 подтвердили, что 11–12 октября пациенты, «которые ещё могли продержаться», умерли, когда в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы газа из-за проблем со снабжением.

Как сообщается 21 октября на сайте ведомства, по поручению министра здравоохранения территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверит причину смерти 13 пациентов в городской больнице Ростова-на-Дону.

В больнице Ростова-на-Дону умерло несколько ковидных пациентов — по данным СМИ, причиной стали проблемы с поставкой кислорода. Этим случаем занялся Росздравнадзор.

В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону изданию сообщили, что 12 октября в госпитале скончались 13 пациентов, и причины их смерти установят «по результатам патологоанатомической экспертизы». Для сравнения: за предыдущие сутки там скончались шесть больных, а 14 октября — пять.

Опрошенные 161.RU медики отмечают, что в ГБ № 20 пациенты и до этого умирали из-за дефицита кислорода. Сотрудникам постоянно приходится крутиться: временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам, снижать концентрацию кислорода в смеси.

По данным источников редакции, в горбольнице № 20 нет своей станции по выработке кислорода. Сжатый газ доставляют в баллонах. Соответствующий контракт стоимостью 10 миллионов рублей в сентябре 2020 года больница заключила с компанией «Оксиген». Эксперты считают более эффективными закупку сжиженного газа или производство его на месте.

Начальник регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин назвал информацию о дефиците кислорода фейком. Горздрав заявил, что сведения о массовой гибели пациентов «не соответствуют действительности».