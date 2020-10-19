Заболотный: Манчини в «Зените» хвалил, но на пресс-конференциях выдавал: «Заболотный — клоун»

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Антон Заболотный рассказал о том, как играл в «Зените» под руководством главного тренера Роберто Манчини. Как рассказал футболист в интервью Sport24, итальянский специалист по-разному вел себя на пресс-конференциях и в личном общении с игроками.

«Он странный в этом плане был. Мог ко мне подойти и сказать: «Слушай, Заба, ты сегодня молодец, хорошо работал на тренировке, должен забить». После игры тоже: «Молодец, Заба. Все нормально, забьешь в следующей игре». А потом смотришь в интернете, а от него: «Заболотный — клоун». И я не понимал, как так?! И когда Манчини увольнялся, то еще одну удивительную вещь сделал. Подходит: «Слушай, Заб, у тебя было не очень хорошее начало в «Зените», но у человека, поднимающегося из низших дивизионов, в первый сезон всегда адаптация. Работай в том же духе — и все получится». Это реально его слова. Есть даже русские тренеры, которые могут подтвердить это, — они же переводили мне. Вот я и воодушевился, продолжил работать. Но в СМИ Манчини высказывался иначе», — заявил Заболотный.