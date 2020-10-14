Полиция Петербурга ищет телефонного террориста, который обещал поджечь израильское консульство
Сотрудники израильского консульства на Херсонской улице 13 октября получили несколько странных звонков с разных мобильных телефонов и сразу же обратились в полицию.
Как стало известно «Фонтанке» 14 октября, около часа дня во вторник в полицию Центрального района обратился представитель отдельного батальона по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств. Он рассказал, что неизвестный затерроризировал генеральное консульство Израиля звонками с угрозами сжечь диппредставительство.
Здание и прилегающую территорию оперативно осмотрели, но ничего взрывоопасного или потенциально пожароопасного не нашли.
Эвакуация по решению сотрудников консульства не проводилась.
Меры к розыску телефонного террориста приняты.