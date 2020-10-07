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07.10.2020 18:34
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РПЛ объяснила, почему опубликовала календарь только на ближайшие четыре тура

Пресс-служба РПЛ объяснила, почему сегодня было опубликовано расписание Тинькофф чемпионата России только на ближайшие четыре тура.

— Изначально планировалось составить расписание до конца года. Но возникло несколько нюансов, которые пока не согласованы с МВД и вещателем — они касаются туров, следующих после ноябрьской паузы на международные матчи. Чтобы не затягивать с информацией, лига решила оперативно опубликовать расписание на ближайшие четыре тура. Работа по согласованию оставшегося на год расписания продолжается, — говорится в заявлении РПЛ, которое приводит «СЭ».

Ближайший матч сине-бело-голубые проведут на «Газпром Арене» в субботу, 17 октября, — против «Сочи». Заключительной встречей перед следующим перерывом на матчи национальных сборных станет домашняя игра с «Краснодаром» 8 ноября.

Полное расписание матчей:

11-й тур, 17 октября (суббота), 14:00
«Зенит» — «Сочи»

12-й тур, 24 октября (суббота), 16:30
«Зенит» — «Рубин»

13-й тур, 1 ноября (воскресенье), 14:00
«Химки» — «Зенит»

14-й тур, 8 ноября (воскресенье), 19:00

«Зенит» — «Краснодар».

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