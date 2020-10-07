РПЛ объяснила, почему опубликовала календарь только на ближайшие четыре тура

Пресс-служба РПЛ объяснила, почему сегодня было опубликовано расписание Тинькофф чемпионата России только на ближайшие четыре тура.

— Изначально планировалось составить расписание до конца года. Но возникло несколько нюансов, которые пока не согласованы с МВД и вещателем — они касаются туров, следующих после ноябрьской паузы на международные матчи. Чтобы не затягивать с информацией, лига решила оперативно опубликовать расписание на ближайшие четыре тура. Работа по согласованию оставшегося на год расписания продолжается, — говорится в заявлении РПЛ, которое приводит «СЭ».