РПЛ объяснила, почему опубликовала календарь только на ближайшие четыре тура
Пресс-служба РПЛ объяснила, почему сегодня было опубликовано расписание Тинькофф чемпионата России только на ближайшие четыре тура.
— Изначально планировалось составить расписание до конца года. Но возникло несколько нюансов, которые пока не согласованы с МВД и вещателем — они касаются туров, следующих после ноябрьской паузы на международные матчи. Чтобы не затягивать с информацией, лига решила оперативно опубликовать расписание на ближайшие четыре тура. Работа по согласованию оставшегося на год расписания продолжается, — говорится в заявлении РПЛ, которое приводит «СЭ».
Ближайший матч сине-бело-голубые проведут на «Газпром Арене» в субботу, 17 октября, — против «Сочи». Заключительной встречей перед следующим перерывом на матчи национальных сборных станет домашняя игра с «Краснодаром» 8 ноября.
Полное расписание матчей:
11-й тур, 17 октября (суббота), 14:00
«Зенит» — «Сочи»
12-й тур, 24 октября (суббота), 16:30
«Зенит» — «Рубин»
13-й тур, 1 ноября (воскресенье), 14:00
«Химки» — «Зенит»
14-й тур, 8 ноября (воскресенье), 19:00
«Зенит» — «Краснодар».