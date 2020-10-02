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02.10.2020 17:33
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В кинотеатрах покажут победителя «Кинотавра»

С 8 октября в кинотеатрах начнут показывать «Китобоя» — дебют Филиппа Юрьева, получивший на «Кинотавре» приз за лучшую режиссуру.

Фото: vk.com/sonypictures

Сюжет правда впечатляет: это история чукотского мальчика, который впервые сталкивается с подключенным к интернету компьютером. И первое, что обнаруживает в сети, — вебкам-модель, в которую тут же влюбляется. Но живет девушка в далеком Детройте — и мальчик задается идеей-фикс переплыть Берингов пролив и добраться до заветного города, чтобы все-таки встретить свою молчаливую мечту.

«Китобой» обладает примерно всеми свойствами успешного дебюта: в меру дерзкий, играет с новейшими темами и техниками (и это хорошо у него получается); наконец, тут много экзотики и эффектов — чего стоят одни киты и суровая северная природа с океаном и волнами.

16+

Иван Чувиляев

Фото: vk.com/sonypictures

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