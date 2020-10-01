На Васильевском острове в километре друг от друга произошли две аварии с похожими последствиями: три автомобиля остались без «морд». Движение из-за ДТП не затруднено.

На пересечении Большого проспекта и 27-й линии 1 октября около 8:20 столкнулись «Хёндэ Старекс» и «КИА Оптима», рассказывает «Фонтанке» участник аварии Александр. Он ехал на «Старексе» по Большому, а женщина на «Оптиме», по его словам, совершала левый поворот и не предоставила ему преимущество. От удара она отлетела на газон и врезалась в дерево. Никто не пострадал, участники аварии ждут ГИБДД.