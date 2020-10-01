FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +13
78.78р92.43р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
01.10.2020 10:11
0
Печать

Три машины без «морд» на Васильевском острове: каршеринг, минивэн и седан в дереве

На Васильевском острове в километре друг от друга произошли две аварии с похожими последствиями: три автомобиля остались без «морд». Движение из-за ДТП не затруднено.

На пересечении Большого проспекта и 27-й линии 1 октября около 8:20 столкнулись «Хёндэ Старекс» и «КИА Оптима», рассказывает «Фонтанке» участник аварии Александр. Он ехал на «Старексе» по Большому, а женщина на «Оптиме», по его словам, совершала левый поворот и не предоставила ему преимущество. От удара она отлетела на газон и врезалась в дерево. Никто не пострадал, участники аварии ждут ГИБДД.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр
Фото: Читатель «Фонтанки» Александр
Фото: Читатель «Фонтанки» Александр

Кареринговую машину разбили на перекрёстке Косой и Кожевенной линий, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам очевидца Алексея, водитель не совсем виноват, он из-за лопнувшего колеса влетел в припаркованный автомобиль. «Сегодня уже забрали, авария была позавчера вечером. У парней колесо на повороте лопнуло, — рассказывает Алексей. — Там «Фольксваген» (вроде бы, не высматривал из окна, что там было) стоял, водитель ждал кого-то в салоне».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний