Глава центра информатизации при ЦИК уволился из-за скандала с капчей на сайте комиссии
Руководитель федерального центра информатизации при Центризбиркоме Михаил Попов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Таким образом он взял на себя ответственность за появление капчи на сайте базы данных комиссии. Об этом на заседании 30 сентября заявила председатель комиссии Элла Памфилова, ее слова приводятся в информационном телеграм-канале ЦИК.
«Михаил Анатольевич – высококлассный специалист, который достойно обеспечивал функционирование ГАС Выборы. Мы с уважением относимся к его решению – он поступил именно так, как должен был поступить руководитель, и взял на себя ответственность за то, что произошло с капчей. Выражаем ему благодарность за многолетний труд», - сказала Памфилова.
Главой ФЦИ при Центризбиркоме был назначен Александр Сокольчук, который ранее занимал должность заместителя руководителя центра.
Напомним, капча (картинка с набором символов, которые пользователь должен ввести, чтобы доказать, что он не является роботом) появилась на сайте ГАС «Выборы», где публикуются все данные о ходе и результатах голосований по всем избирательным кампаниям в России, во время плебисцита по поправкам в Конституцию. Вводить символы приходилось при заходе на каждую новую страницу. Это сделало фактически невозможным скачивание и анализ большого массива данных.
Извинение за это Памфилова попросила только 23 сентября, уже после единого дня голосования, и пообещала исправить ситуацию.