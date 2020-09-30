Глава центра информатизации при ЦИК уволился из-за скандала с капчей на сайте комиссии

Руководитель федерального центра информатизации при Центризбиркоме Михаил Попов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Таким образом он взял на себя ответственность за появление капчи на сайте базы данных комиссии. Об этом на заседании 30 сентября заявила председатель комиссии Элла Памфилова, ее слова приводятся в информационном телеграм-канале ЦИК.



«Михаил Анатольевич – высококлассный специалист, который достойно обеспечивал функционирование ГАС Выборы. Мы с уважением относимся к его решению – он поступил именно так, как должен был поступить руководитель, и взял на себя ответственность за то, что произошло с капчей. Выражаем ему благодарность за многолетний труд», - сказала Памфилова.

