Здание «Бертгольд-Центра» в Петербурге отреставрируют к октябрю 2021 года. О начавшихся строительных работах «Фонтанке» накануне рассказали сотрудники креативного пространства. Как сообщили 29 сентября в комитете по государственному контролю, охране и использованию памятников (КГИОП), объект приспосабливают для современного использования на основании задания и разрешения, выданных ведомством.

Речь идет о здании по адресу: Гражданская улица, 13–15, построенном в 1900–1901 годах. Оно является объектом культурного наследия регионального значения и носит название «Доходного дома и производственного корпуса акционерного общества «Словолитня и производство медных линеек Г. Бертгольд ».

Фото: Полина Пономарева

Работы по переделке дома для современного использования ведутся на основании задания и разрешения, выданных КГИОП, и проектно-сметной документации, которая получила положительное заключение по результатам государственной историко-культурной экспертизы. Заказчик работ — ООО «Аспект-М», оно же является собственником здания.

«В рамках работ в том числе предполагается проведение реставрации фасадов здания с воссозданием утрат: козырька, деревянной входной двери, воротного заполнения, балюстрады и декора верхней части здания», — отметили в КГИОП. Разрешение действует до 17 октября 2021 года.

Как следует из государственной историко-культурной экспертизы, здание приспосабливают под гостиницу. Предполагается, что она будет иметь 80 одноместных гостевых номеров, которые разместят на пяти этажах здания. Также предусмотрены комнаты для обслуживающего персонала, помещения для сдачи в аренду и для проведения деловых встреч. Отметим, что сейчас в одном из корпусов объекта уже работает отель «Гутенберг», рассчитанный на 80 номеров.



Здание «Бертгольд-Центра» полтора года назад выставили на продажу, покупатель на данный момент не найден, — подтвердили «Фонтанке» в компании-брокере Wonderwall Real Estate. За объект площадью 6700 кв. м на участке размером 2311 кв. м сейчас просят 938 млн рублей. Для сведения покупателей отмечается, что у помещений пространства на данный момент 45 арендаторов, в числе которых коворкинги, студии, магазины, кофейни, бары, читальный зал.

