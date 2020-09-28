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28.09.2020 17:28
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Динамичный угон попал на видео в Москве: хозяин отвернулся, и прохожий сел за руль. Ловили его всем миром

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в угоне. Его поймали очевидцы и передали полиции.

Как сообщает 28 сентября МВД РФ, инцидент произошёл на Братеевской улице в районе Братеево на юге города. Злоумышленник воспользовался тем, что автовладелец оставил в замке зажигания ключи и вышел из машины. На записи камеры наблюдения видно, что хозяин был в нескольких шагах от машины. Угонщик (видимо, это был случайный прохожий) сел за руль, завел двигатель и тронулся. Владелец ухватился руками за дверцу и оказался под колёсами машины, набирающей скорость. В итоге угонщик врезался в ограждение.

мвд.рф

Один из очевидцев удерживал злодея, а остальные приподняли машину и вытащили из-под неё пострадавшего. Он был доставлен в одну из городских клинических больниц. На место прибыли полицейские. Когда они опрашивали виновника происшествия, он внезапно ударил одного из инспекторов и попытался сбежать, однако его снова поймали.

«Отделением дознания ОМВД России по району Братеево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Комментарии (3)

ViGilant
ПОТРАЧЕНО
Александр Н
Волчица, как всегда, хороша.
kuk-vasyusha
А что это за форма на дикторе? Я такую только в бразерс видел, но без погон 0_о
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