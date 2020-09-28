Динамичный угон попал на видео в Москве: хозяин отвернулся, и прохожий сел за руль. Ловили его всем миром
В Москве задержан мужчина, подозреваемый в угоне. Его поймали очевидцы и передали полиции.
Как сообщает 28 сентября МВД РФ, инцидент произошёл на Братеевской улице в районе Братеево на юге города. Злоумышленник воспользовался тем, что автовладелец оставил в замке зажигания ключи и вышел из машины. На записи камеры наблюдения видно, что хозяин был в нескольких шагах от машины. Угонщик (видимо, это был случайный прохожий) сел за руль, завел двигатель и тронулся. Владелец ухватился руками за дверцу и оказался под колёсами машины, набирающей скорость. В итоге угонщик врезался в ограждение.
Один из очевидцев удерживал злодея, а остальные приподняли машину и вытащили из-под неё пострадавшего. Он был доставлен в одну из городских клинических больниц. На место прибыли полицейские. Когда они опрашивали виновника происшествия, он внезапно ударил одного из инспекторов и попытался сбежать, однако его снова поймали.
«Отделением дознания ОМВД России по району Братеево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.