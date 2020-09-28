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28.09.2020 15:36
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Большегруз прилег на бок на Предтеченском мосту, копится пробка

Авария с грузовиком осложнила дорожную ситуацию в центре Петербурга. ДТП произошло на мосту, соединяющем набережные Обводного канала в Центральном и Фрунзенском районах.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Предтеченском мосту завалился на бок грузовик Scania. Судя по фото, опрокинулся мусоровоз, заняв полторы полосы, а на дорогу из кузова выпала часть груза.

«Все живы», — добавляют очевидцы.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: Илья Трусов / «Фонтанка.ру»
Фото: Илья Трусов / «Фонтанка.ру»
Фото: Илья Трусов / «Фонтанка.ру»
Фото: Илья Трусов / «Фонтанка.ру»

По данным «Яндекс.Пробок», авария затруднила движение в районе моста. Сейчас наблюдаются пробки на улице Черняховского к Обводному и нечетной стороне набережной Обводного канала от Лиговского моста к Предтеченскому.

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Комментарии (1)

67832738
Все останавливаются пофоткать чтобы выложить в инет. Вот и пробка.
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