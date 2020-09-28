Большегруз прилег на бок на Предтеченском мосту, копится пробка
Авария с грузовиком осложнила дорожную ситуацию в центре Петербурга. ДТП произошло на мосту, соединяющем набережные Обводного канала в Центральном и Фрунзенском районах.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Предтеченском мосту завалился на бок грузовик Scania. Судя по фото, опрокинулся мусоровоз, заняв полторы полосы, а на дорогу из кузова выпала часть груза.
«Все живы», — добавляют очевидцы.
По данным «Яндекс.Пробок», авария затруднила движение в районе моста. Сейчас наблюдаются пробки на улице Черняховского к Обводному и нечетной стороне набережной Обводного канала от Лиговского моста к Предтеченскому.