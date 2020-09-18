Вслед за Военмехом о взрыве предупредили петербургский филиал Университета правосудия и ФИНЭК

Об эвакуации сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 18 сентября. Отмечается, что все студенты вуза учатся удаленно и сейчас в здании находятся только сотрудники. Филиал находится в Александровском парке у станции метро «Горьковская». «Здание университета заминировано, будет взрыв», — указано в сообщении, которое адресовали в приемную директора.

Точно такое же письмо с сообщением о минировании утром получили в Военмехе. Приходить в альма-матер студентам и сотрудникам запретили «до особого распоряжения». Одновременно с этим похожий приказ отдали в Петербургском государственном экономическом университете. Как рассказали «Фонтанке» студенты, примерно в половине одиннадцатого утра учащихся попросили пройти на выход из корпусов на Московских воротах, в Москательном переулке и из главного корпуса на набережной канала Грибоедова.

В вузе подтвердили, что утром на электронную почту поступило письмо с угрозой взрыва. К часу дня проверку зданий «почти закончили», но первокурсников в пятницу на парах не ждут.

Письма, в которых автор порой представляется православным предпринимателем Константином Малофеевым или содержат требования вернуть якобы украденные им 120 биткоинов, поступают в различные учреждения Петербурга и Москвы уже почти год. Сам он обращался с заявлением в ФСБ. Единственной публично известной мерой по борьбе с лжеминером стала попытка заблокировать сервисы, которые предоставляют доступ к одноразовым почтовым адресам.