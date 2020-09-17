В Музее игрушки покажут работы автора «Петербургского ангела»

Петербургский скульптор Роман Шустров умер от коронавируса этой весной . Самая популярная его работа — «Петербургский ангел» — находится в Измайловском саду, именно туда горожане несли цветы, когда стало известно, что автор скончался. В Музее игрушки пройдёт посмертная выставка мастера. (0+)

На временной экспозиции будут скульптуры и композиции из папье-маше и бронзы, живопись и графика Шустрова, деревянные маски, фотографии, страницы из альбомов с набросками. Также выставка подробно расскажет о создании «Ангела». Любимец петербуржцев сидит с зонтиком на скамейке в саду, его уменьшенные реплики продаются в качестве сувениров — словом, это важный городской персонаж, с которым можно познакомиться поближе — правда, по грустном поводу.

Персонажи Шустрова считаются петербургскими по характеру — это «задумчивые и интеллигентные» существа с грустно-ироничными глазами: Птицелов, Музыкант, Клоун, Ангел. Шустров — ленинградец, учился в рисовальных классах при Академии художеств, с 1980-х годов работал в кукольном жанре. Но прославился, так уж сложилось, скульптурой Ангела, которого полюбили петербуржцы и не только.

Работы Шустрова на время выставки предоставили, в том числе, частные коллекционеры. Для детей в музее будут деревянные игровые объекты, также все желающие смогут оставить запись в памятном альбоме.



Выставка «Петербургский ангел» пройдёт с 18 сентября по 21 ноября в Музее игрушки.



Анастасия Семенович

