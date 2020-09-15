Круговорот экс-чиновников в «Метрострое» продолжается. Бывший председатель комблага Петербурга стал замдиректора компании

Бывший председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский назначен заместителем генерального директора «Метростроя». Самого директора у предприятия нет.



Как рассказали «Фонтанке» в «Метрострое» 15 сентября, введена должность замгендиректора, который будет курировать финансовое, экономическое и коммерческое направление деятельности. Ранее эти задачи были распределены по разным сотрудникам, однако с начала недели централизованы в функционал одного заместителя.



Напомним, Владимир Рублевский покинул комитет по благоустройству в октябре 2019 года. В июне 2020-го стало известно о том, что он назначен советником гендиректора «Метростроя», которым был бывший председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. Должность директора он покинул в конце августа и уже приступил к руководству областным управлением по транспорту; документы в «Метрострое» подписывает заместитель директора Алексей Старков. О контексте увольнения Харлашкина читайте в материале «Фонтанки».

