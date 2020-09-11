«Группа ЛСР» намоет и застроит еще 143 га земли на севере Васильевского острова. Участок приобрели за 3 млрд рублей

На Васильевском острове через 3–4 года появится новая намывная территория площадью 143 гектара. «Группа ЛСР» приобрела право на поднятие высотных отметок (намыв) и последующую застройку этой территории почти за 3 млрд рублей у АО «Терра Нова».

Как сообщили «Фонтанке» в «Группе ЛСР», для проекта потребуется примерно 8 млн кубометров песка. Поднятием высотных отметок и стабилизацией территории будет заниматься дочерняя организация «Группы ЛСР» — АО «ЛСР. Базовые». Компания владеет специализированным флотом для таких работ — землесосами, гидроперегружателями, грузовыми и прочими судами и имеет опыт намывных работ.