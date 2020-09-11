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11.09.2020 12:07
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«Группа ЛСР» намоет и застроит еще 143 га земли на севере Васильевского острова. Участок приобрели за 3 млрд рублей

На Васильевском острове через 3–4 года появится новая намывная территория площадью 143 гектара. «Группа ЛСР» приобрела право на поднятие высотных отметок (намыв) и последующую застройку этой территории почти за 3 млрд рублей у АО «Терра Нова».

Как сообщили «Фонтанке» в «Группе ЛСР», для проекта потребуется примерно 8 млн кубометров песка. Поднятием высотных отметок и стабилизацией территории будет заниматься дочерняя организация «Группы ЛСР» — АО «ЛСР. Базовые». Компания владеет специализированным флотом для таких работ — землесосами, гидроперегружателями, грузовыми и прочими судами и имеет опыт намывных работ.

К 2034 году территорию застроят жильем, деловыми и социальными объектами и общественными зонами. Общая площадь жилья в проекте, по предварительным оценкам, составит около 700 тыс. кв. м, площадь общественно-деловых объектов и встроенных помещений — порядка 260 тыс. кв. м. В рамках проекта планируется также построить три школы на 3300 мест, четыре отдельных и два встроенных детских сада на 1130 мест. Также в рамках проекта планируется озеленение 43 гектаров территории. В частности, благоустройство набережной реки Смоленки протяженностью около 1200 метров и 2100 метров набережной Финского залива.

Застройщик уже возводит жилой комплекс на намыве в западной части Васильевского острова — там предполагается около 500 тыс. кв. м жилья.

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Комментарии (20)

mynine
"Осторожно двери закрываются, следующая остановка - Кронштадт"
Я понимаю когда японцы намывают острова (заодно мусор утилизируют) - там плотность населения в 15(!!!) раз выше чем в европейской части России.

Но тут-то как можно разрешать уничтожать фактически внутренние водоемы, когда земли просто завались?!!!
261338971
Обидно за то что с Васькой сделали. Был чистый красивый район а стал какое-то гетто типа девяткино(( Изгадили этими стройками всю Ваську, когда они нажруться уже.....
Иван 2пырьев
Зато можно каждый 3-5 лет продавать квартиры с видом на залив )))
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