После столкновения баржи с катером в Сургуте погибли четверо — в том числе, криминальный авторитет, «смотрящий» за Западной Сибирью
По факту столкновения катера и баржи на стоянке маломерных судов в Сургуте возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По данным следствия, авария произошла вечером 9 сентября на реке Черная. В результате пострадали четверо человек, еще четверо погибли. Как пишет Znak.com, среди погибших — 65-летний криминальный авторитет Владимир Зятьков. По данным издания, его жена также была на борту, она выжила и находится в реанимации.
Профильное издание «Прайм Крайм» пишет, что Зятьков (Зятек) был «коронован» в 1992 году ворами «в законе» Джемом и Вовой Черным. Он якобы был фактически «смотрящим» за Западной Сибирью. В российские времена к уголовной ответственности не привлекался.