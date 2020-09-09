После столкновения баржи с катером в Сургуте погибли четверо — в том числе, криминальный авторитет, «смотрящий» за Западной Сибирью

По факту столкновения катера и баржи на стоянке маломерных судов в Сургуте возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.



По данным следствия, авария произошла вечером 9 сентября на реке Черная. В результате пострадали четверо человек, еще четверо погибли. Как пишет Znak.com, среди погибших — 65-летний криминальный авторитет Владимир Зятьков. По данным издания, его жена также была на борту, она выжила и находится в реанимации.

