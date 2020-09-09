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09.09.2020 23:03
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После столкновения баржи с катером в Сургуте погибли четверо — в том числе, криминальный авторитет, «смотрящий» за Западной Сибирью

По факту столкновения катера и баржи на стоянке маломерных судов в Сургуте возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

По данным следствия, авария произошла вечером 9 сентября на реке Черная. В результате пострадали четверо человек, еще четверо погибли. Как пишет Znak.com, среди погибших — 65-летний криминальный авторитет Владимир Зятьков. По данным издания, его жена также была на борту, она выжила и находится в реанимации.

Профильное издание «Прайм Крайм» пишет, что Зятьков (Зятек) был «коронован» в 1992 году ворами «в законе» Джемом и Вовой Черным. Он якобы был фактически «смотрящим» за Западной Сибирью. В российские времена к уголовной ответственности не привлекался.

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Комментарии (3)

Владислав Гольянов
Теперь кавказец на его месте будет?
Samal_
помер дед максим да и хрен с ним
260650801
Куда хранитель традиций Вышенков смотрит? Не было у воров в законе жен, да еще
65 лет!
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