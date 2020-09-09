На ремонт петербургских дорог в 2021 году просят добавить 8 млрд. Еще 200 млн — на новые платные парковки

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры представил свою дополнительную потребность в финансировании на следующий год. Деньги нужны на ремонт, разметку и парковки.

Как рассказал глава КРТИ Андрей Левакин 9 сентября, базовые объемы, которые довел комфин до ведомства на 2021 год, — 31,2 млрд рублей: из них 19,1 млрд — это адресная инвестиционная программа (о ней можно прочитать здесь), а 12,1 млрд — прочие расходы. В среднем это на 3 млрд меньше, чем запланировано было ранее в действующем бюджете.