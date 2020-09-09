На ремонт петербургских дорог в 2021 году просят добавить 8 млрд. Еще 200 млн — на новые платные парковки
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры представил свою дополнительную потребность в финансировании на следующий год. Деньги нужны на ремонт, разметку и парковки.
Как рассказал глава КРТИ Андрей Левакин 9 сентября, базовые объемы, которые довел комфин до ведомства на 2021 год, — 31,2 млрд рублей: из них 19,1 млрд — это адресная инвестиционная программа (о ней можно прочитать здесь), а 12,1 млрд — прочие расходы. В среднем это на 3 млрд меньше, чем запланировано было ранее в действующем бюджете.
Если не брать АИП, комитет просит добавить 16 млрд рублей. В частности, на ремонт улиц комфин предлагает потратить 5 млрд рублей, этого хватит на 111 км дорог; по словам Левакина, в этом случае доля дорог в нормативном состоянии составит 64,2%, тогда как указ президента обязывает довести ее к 2024 году до 85%. Левакин предлагает дополнительно увеличить сумму на 8,3 млрд рублей. Кроме того, КРТИ просит нарастить финансирование капремонта дорог, ремонта искусственных сооружений, транспортной безопасности, нанесения разметки, остановок общественного транспорта, светофорных объектов.
Порядка 230 млн рублей комитет предлагает направить дополнительно на зону платной парковки, которая лишь этой весной заработала в полноценном режиме с возможностью выставления штрафов неплательщикам. Такое финансирование позволит организовать 14 тысяч парковочных мест в Центральном районе и на Крестовском острове. Тогда можно будет рассчитывать на плановый доход, который в 2021 году составляет 181 млн рублей, в 2022-м — 1,2 млрд рублей, в 2023-м — 4 млрд рублей.
На прошлой неделе начались рабочие совещания чиновников и депутатов ЗакС по проекту бюджета на ближайшие три года, так называемые нулевые чтения. О том, какие общие очертания бюджету придал финансовый блок, — читайте в материале «Фонтанки».