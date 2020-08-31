Советник Трампа рекомендует принять шведскую модель «коллективного иммунитета» для борьбы с COVID-19

Один из новых советников президента США Дональда Трампа ратует за то, чтобы перенять шведскую модель поведения при пандемии COVID-19, которая подразумевает отказ от жёстких ограничений с целью развития коллективного иммунитета у населения. Об этом пишет 31 августа The Washington Post со ссылкой на источники в администрации.

Речь идёт о сотруднике Гуверовского института при Стэнфордском университете Скотте Атласе, он стал частью группы советников Трампа в августе. Однако его предложение подразумевает и особое внимание к пожилым людям и другим незащищённым слоям населения - для них будут предприняты меры безопасности.