Советник Трампа рекомендует принять шведскую модель «коллективного иммунитета» для борьбы с COVID-19
Один из новых советников президента США Дональда Трампа ратует за то, чтобы перенять шведскую модель поведения при пандемии COVID-19, которая подразумевает отказ от жёстких ограничений с целью развития коллективного иммунитета у населения. Об этом пишет 31 августа The Washington Post со ссылкой на источники в администрации.
Речь идёт о сотруднике Гуверовского института при Стэнфордском университете Скотте Атласе, он стал частью группы советников Трампа в августе. Однако его предложение подразумевает и особое внимание к пожилым людям и другим незащищённым слоям населения - для них будут предприняты меры безопасности.
Как утверждает The Washington Post, Белый дом уже начал внедрять некоторые меры по рекомендации Атласа. Президенту нравится идея минимизации ущерба для экономики.
Официальных заявлений о переходе к новой стратегии власти не делали. Между тем, число диагностированных случаев коронавируса в стране превысило 6 млн. Умерли 183,2 тыс. человек.
В Швеции (население 10,2 млн), где не было тотального локдауна, а заведения общепита продолжали работать во время пандемии, к 31 августа насчитывается 84 тыс. заразившихся и 5,8 тыс. умерших. Для сравнения, в Швейцарии (8,5 млн) где действовали ограничения, показатели вдвое меньше: 42 тыс. и 2 тыс. соответственно.