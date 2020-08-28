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28.08.2020 21:45
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На Дальневосточном пешеход не увернулся от «Фольксвагена» и погиб

Мужчина погиб под колёсами автомобиля в Невском районе Петербурга вечером 28 августа. Он пытался перейти дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, авария произошла в начале восьмого вечера на Дальневосточном проспекте, 9/1. 33-летний водитель «Фольксваген Тигуан», двигаясь со стороны Зольной улицы к Крыленко, не пропустил мужчину на регулируемом переходе. «Дорожный инспектор» уточняет, что, по предварительной информации, он рискнул перебежать проезжую часть на «красный сигнал светофора».

Избежать столкновения не удалось, 41-летний пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. Приехавшие медики констатировали смерть.

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Комментарии (3)

Альфонс До Дэ
Сейчас защитники быдло водителей набегут со словами: "Пешеход должен убедиться, что его пропускают", "Надо головой крутить" и тому подобное...
RemyMartin
Кегли гибнут, но не сдаются
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