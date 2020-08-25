Из закупленных 87 троллейбусов «Адмирал» в Петербург доехали меньше половины. Остальные ждут к ноябрю
В «Горэлектротранс» на данный момент поставлено 33 единицы троллейбусов модели «Адмирал». Изначально предполагалось, что все 87 приедут к июлю.
О том, что пока в город поставлено меньше половины всего объема, «Фонтанке» рассказали 25 августа в комитете по транспорту. «До конца ноября планируется поставка еще 54 единиц в соответствии с заключенным допсоглашением, — сообщили в Смольном. — Претензионная работа организована. Полный размер пеней будет сформирован после полной приемки всех троллейбусов».
Напомним, в мае в Петербурге представили первые троллейбусы из поставки 2020 года — «Адмирал» производства ПК «Транспортные системы». Аукцион на 87 таких машин объявлялся трижды, в итоге их предоставляет «Сбербанк лизинг»; по техзаданию предполагалось, что поставка тремя партиями по 29 единиц будет завершена к июлю. О том, какие планы у Смольного на троллейбусы в свете полного отказа от них в Москве, — читайте в материале «Фонтанки».