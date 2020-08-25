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25.08.2020 17:42
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Из закупленных 87 троллейбусов «Адмирал» в Петербург доехали меньше половины. Остальные ждут к ноябрю

В «Горэлектротранс» на данный момент поставлено 33 единицы троллейбусов модели «Адмирал». Изначально предполагалось, что все 87 приедут к июлю.

О том, что пока в город поставлено меньше половины всего объема, «Фонтанке» рассказали 25 августа в комитете по транспорту. «До конца ноября планируется поставка еще 54 единиц в соответствии с заключенным допсоглашением, — сообщили в Смольном. — Претензионная работа организована. Полный размер пеней будет сформирован после полной приемки всех троллейбусов».

Напомним, в мае в Петербурге представили первые троллейбусы из поставки 2020 года — «Адмирал» производства ПК «Транспортные системы». Аукцион на 87 таких машин объявлялся трижды, в итоге их предоставляет «Сбербанк лизинг»; по техзаданию предполагалось, что поставка тремя партиями по 29 единиц будет завершена к июлю. О том, какие планы у Смольного на троллейбусы в свете полного отказа от них в Москве, — читайте в материале «Фонтанки».

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