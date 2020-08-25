Глава Белорусской православной церкви отправлен в отставку

Священный Синод РПЦ принял решение сменить главу Белорусской православной церкви митрополита Павла.
«Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесенные труды», — сообщает 25 августа в Telegram глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.
По его словам, новым экзархом в Белоруссии станет епископ Вениамин. Священнослужитель также сохранит временное управление Борисовской епархией.
Павел, в свою очередь, назначен главой Кубанской митрополии.