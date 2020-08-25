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25.08.2020 17:27
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Глава Белорусской православной церкви отправлен в отставку

Священный Синод РПЦ принял решение сменить главу Белорусской православной церкви митрополита Павла.

«Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесенные труды», — сообщает 25 августа в Telegram глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, новым экзархом в Белоруссии станет епископ Вениамин. Священнослужитель также сохранит временное управление Борисовской епархией.

Павел, в свою очередь, назначен главой Кубанской митрополии.

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Комментарии (2)

dragvs
Какой-то позор для Белоруссии, внешнее управление и вмешательство в религиозные вопросы.
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