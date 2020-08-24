Хоккейный «Сочи» проиграл «Куньлуню» на турнире в Петербурге

ХК «Сочи» на турнире имени Н.Г. Пучкова в Петербурге в Ледовом дворце вечером 24 августа уступил пекинскому «Куньлуню» (1:2).
Победную шайбу забросил нападающий Сергей Монахов.
ХК «Сочи» на турнире имени Н.Г. Пучкова в Петербурге в Ледовом дворце вечером 24 августа уступил пекинскому «Куньлуню» (1:2).
Победную шайбу забросил нападающий Сергей Монахов.
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