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24.08.2020 22:28
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Хоккейный «Сочи» проиграл «Куньлуню» на турнире в Петербурге


ХК «Сочи» на турнире имени Н.Г. Пучкова в Петербурге в Ледовом дворце вечером 24 августа уступил пекинскому «Куньлуню» (1:2).

Победную шайбу забросил нападающий Сергей Монахов.

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