Как сообщает 21 августа пресс-служба ЗВО, в экспедиции прибывшие из Ленинградской области военные работали в Центральных Аджимушкайских каменоломнях на двух объектах: Бутовском завале и завале Янгуразова. Они нашли разные артефакты времён Великой Отечественной войны, проверили архивные данные о расположении оборонительных сооружений.

В районе посёлка Глазовка под Керчью, фактически в открытом поле, обнаружено воинское захоронение. Восточно-крымский центр военно-исторических исследований на основе архивных данных предполагал, что оно может существовать, но точных сведений не было. Военнослужащие ЗВО определили границы захоронения. В нём погребены рядовые, сержанты и офицеры подразделений, входивших в состав 55-ой гвардейской стрелковой дивизии, - всего, предположительно, 66 человек. Они погибли в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции и были похоронены примерно в ноябре 1943 года.

Нынешний сезон экспедиции уже завершился, и захоронение пришлось законсервировать. Решается вопрос об организации полноценной экспедиции конкретно на это место – для извлечения всех останков военнослужащих с целью их последующего перезахоронения с воинскими почестями на мемориальном комплексе.