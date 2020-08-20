Женщину дважды оштрафовали за отказ носить маску. Второй раз — прямо в суде

Суд в Миассе Челябинской области дважды оштрафовал местную жительницу за отказ надевать медицинскую маску. Об этом 20 августа сообщает Znak.com.



Второй инцидент произошел во время рассмотрения в суде протокола по первому нарушению по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». Женщина отказалась использовать средства индивидуальной защиты и во время судебного заседания.



«Из зала судебного заседания Златислава М. была удалена в связи с отказом надевать средства индивидуальной защиты органов дыхания, в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный частью 1 статьи 17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судьи», — сообщили в пресс-службе Миасского городского суда.

