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20.08.2020 13:44
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Женщину дважды оштрафовали за отказ носить маску. Второй раз — прямо в суде

Суд в Миассе Челябинской области дважды оштрафовал местную жительницу за отказ надевать медицинскую маску. Об этом 20 августа сообщает Znak.com.

Второй инцидент произошел во время рассмотрения в суде протокола по первому нарушению по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». Женщина отказалась использовать средства индивидуальной защиты и во время судебного заседания.

«Из зала судебного заседания Златислава М. была удалена в связи с отказом надевать средства индивидуальной защиты органов дыхания, в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный частью 1 статьи 17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судьи», — сообщили в пресс-службе Миасского городского суда.

За первое нарушение женщине придется заплатить 15 тыс. рублей, за второе — еще тысячу. Она собирается обжаловать решения суда.

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Комментарии (5)

Pravda178
Зачем носить маску если нет эпидемии !?!?
Елена Владимирова
Взялась выпендриваться
Yksy
А почему второе дешевле?
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