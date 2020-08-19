«Возможны осадки в виде шоколада»: в швейцарском городе прошёл шоколадный «дождь»
Швейцарский город Ольтен засыпало шоколадной пылью из-за технических неполадок на кондитерской фабрике.
Как сообщает 19 августа RTVI со ссылкой на AP, на заводе компании Lindt & Spruengli (производитель шоколада Lindt) дала сбой система вентиляции - как раз на той линии, где использовался какао-порошок. Распространению необычных осадков способствовал довольно сильный ветер. Есть даже потерпевший: из-за шоколада «пострадал» один автомобиль. Завод предложил автовладельцу оплатить мойку.
En la fábrica de chocolates Lindt, en Olten (Suiza), ayer nevó polvo de cacao tras romperse una máquina pic.twitter.com/b0L9EbOGLi— Miguel M. Mendieta (@mmmendieta) August 19, 2020
В публикации отмечается, что дождь из шоколада прошёл не по всему городу, а лишь рядом с фабрикой Lindt & Spruengli. Её представитель заверил, что порошок безвреден для людей и экологии, а вентиляцию уже починили.
Твиттер посольства Швейцарии в Великобритании прокомментировал инцидент следующим образом: «Мы не можем обещать, что такое произойдет, когда приедете вы, но в Швейцарии на этой неделе осадки в виде шоколада».
We unfortunately can't promise it will happen when you visit, but it has been snowing chocolate in #Switzerland this week!https://t.co/QyeMJDZO1s— Swiss Embassy UK (@SwissEmbassyUK) August 18, 2020
Любопытно, что в Европе похожий случай был совсем недавно, в 2018 году. В немецком городе Верль из прохудившейся цистерны на улицы вылилась тонна молочного шоколада. Пожарные убирали её два часа.