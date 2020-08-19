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19.08.2020 20:40
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«Возможны осадки в виде шоколада»: в швейцарском городе прошёл шоколадный «дождь»

Швейцарский город Ольтен засыпало шоколадной пылью из-за технических неполадок на кондитерской фабрике.

Как сообщает 19 августа RTVI со ссылкой на AP, на заводе компании Lindt & Spruengli (производитель шоколада Lindt) дала сбой система вентиляции - как раз на той линии, где использовался какао-порошок. Распространению необычных осадков способствовал довольно сильный ветер. Есть даже потерпевший: из-за шоколада «пострадал» один автомобиль. Завод предложил автовладельцу оплатить мойку.

В публикации отмечается, что дождь из шоколада прошёл не по всему городу, а лишь рядом с фабрикой Lindt & Spruengli. Её представитель заверил, что порошок безвреден для людей и экологии, а вентиляцию уже починили.

Твиттер посольства Швейцарии в Великобритании прокомментировал инцидент следующим образом: «Мы не можем обещать, что такое произойдет, когда приедете вы, но в Швейцарии на этой неделе осадки в виде шоколада».

Любопытно, что в Европе похожий случай был совсем недавно, в 2018 году. В немецком городе Верль из прохудившейся цистерны на улицы вылилась тонна молочного шоколада. Пожарные убирали её два часа.

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