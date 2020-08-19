Как сообщает 19 августа RTVI со ссылкой на AP , на заводе компании Lindt & Spruengli (производитель шоколада Lindt) дала сбой система вентиляции - как раз на той линии, где использовался какао-порошок. Распространению необычных осадков способствовал довольно сильный ветер. Есть даже потерпевший: из-за шоколада «пострадал» один автомобиль. Завод предложил автовладельцу оплатить мойку.

В публикации отмечается, что дождь из шоколада прошёл не по всему городу, а лишь рядом с фабрикой Lindt & Spruengli. Её представитель заверил, что порошок безвреден для людей и экологии, а вентиляцию уже починили.

Твиттер посольства Швейцарии в Великобритании прокомментировал инцидент следующим образом: «Мы не можем обещать, что такое произойдет, когда приедете вы, но в Швейцарии на этой неделе осадки в виде шоколада».