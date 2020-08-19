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19.08.2020 15:45
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«Книжки вверх ногами». В новом онлайн-проекте известные люди вместе с людьми с синдромом Дауна читают популярные произведения

Борис Акунин, Леонид Парфенов, Тимур Бекмамбетов и другие известные россияне приняли участие в новом онлайн-проекте «Книжки вверх ногами» — они вместе с людьми с синдромом Дауна читают книги популярных авторов.

Инициатива просветительского проекта принадлежит фондам «Синдром любви» и «Даунсайд Ап», сообщает АСИ. Цель проекта — показать индивидуальность людей с синдромом Дауна, их предпочтения в литературе и искусстве, а еще осознанность и мотивированность этого выбора. Герои не только читают, но и обсуждают прочитанное, делятся своими впечатлениями и отвечают на вопросы друг друга. Участники сами выбирали отрывки для чтения, которые помогают обратиться к собственным переживаниям, чувствам и беспокоящим их проблемам.

«Самая главная проблема людей с синдромом Дауна — отнюдь не сложности со здоровьем. К сожалению, пока в нашей стране культура принятия людей с особенностями и инклюзивность далеки от настоящих реалий. Люди с этой генетической аномалией могут не просто жить среди нас, но и быть лучшими в своем деле: играть в театре, работать в кафе, вести интервью и многое другое. Мы видим изменение отношения к людям с синдромом Дауна благодаря разным просветительским проектам. Надеемся, с помощью этого проекта мы сможем сделать доброе дело снова», — говорит Анна Португалова, член совета фонда «Синдром любви», директор Благотворительного фонда «Даунсайд Ап».

В проекте уже приняли участие Борис Акунин (читает «Белую гвардию» Михаила Булгакова), журналист Леонид Парфенов (читает «Турецкий гамбит» Бориса Акунина и «Т» Виктора Пелевина, режиссёр Тимур Бекмамбетов (читает «Ночной дозор» Сергея Лукьяненко).

В следующих выпусках книги будут читать Саша Филипенко, Наталья Синдеева, Анатолий Белый, Михаил Зыгарь и другие.

Увидеть проект можно на страницах просветительского онлайн-журнала «Термос» фонда «Синдром любви».

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