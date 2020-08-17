Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на выборах президента. Но это «уже не актуально»
Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на прошедших президентских выборах, но не получил согласия. По его словам, протестующие потребовали проведения нового голосования. Об этом 17 августа сообщает СТВ.
«Мне уже предложили посчитать голоса с камерой. Я говорю: "Зачем? Давайте посчитаем". Пусть скажут: где, на каких участках. Вечером им предложили пересчитать. Мне говорят, передают люди: "А уже не актуально считать. Это уже не актуально!" — "А что надо?" — "Новые выборы"», — приводит телеканал слова Лукашенко.
Как говорится в сообщении СТВ, такое заявление он сделал во время встречи с рабочими Минского завода колесных тягачей. Фрагменты этого общения разлетелись по Сети. На одном из них видно, что взаимодействие было недолгим.
Толпы протестующих против очередного избрания действующего главы государства выходят на улицы Минска и других белорусских городов уже неделю. Силовики жёстко их задерживают и отправляют в изоляторы, а на свободе встречают близкие, друзья и тысячи единомышленников.
Главный оппонент Лукашенко — Светлана Тихановская — покинула страну, но заявила, что не намерена признавать победу своего соперника и объявила о создании координационного совета «по транзиту власти». Сегодня стал известен его предварительный состав.