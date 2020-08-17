Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на выборах президента. Но это «уже не актуально»

Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на прошедших президентских выборах, но не получил согласия. По его словам, протестующие потребовали проведения нового голосования. Об этом 17 августа сообщает СТВ.



«Мне уже предложили посчитать голоса с камерой. Я говорю: "Зачем? Давайте посчитаем". Пусть скажут: где, на каких участках. Вечером им предложили пересчитать. Мне говорят, передают люди: "А уже не актуально считать. Это уже не актуально!" — "А что надо?" — "Новые выборы"», — приводит телеканал слова Лукашенко.

