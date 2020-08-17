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17.08.2020 21:33
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Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на выборах президента. Но это «уже не актуально»

Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на прошедших президентских выборах, но не получил согласия. По его словам, протестующие потребовали проведения нового голосования. Об этом 17 августа сообщает СТВ.

«Мне уже предложили посчитать голоса с камерой. Я говорю: "Зачем? Давайте посчитаем". Пусть скажут: где, на каких участках. Вечером им предложили пересчитать. Мне говорят, передают люди: "А уже не актуально считать. Это уже не актуально!" — "А что надо?" — "Новые выборы"», — приводит телеканал слова Лукашенко.

Как говорится в сообщении СТВ, такое заявление он сделал во время встречи с рабочими Минского завода колесных тягачей. Фрагменты этого общения разлетелись по Сети. На одном из них видно, что взаимодействие было недолгим.

Толпы протестующих против очередного избрания действующего главы государства выходят на улицы Минска и других белорусских городов уже неделю. Силовики жёстко их задерживают и отправляют в изоляторы, а на свободе встречают близкие, друзья и тысячи единомышленников.

Главный оппонент Лукашенко — Светлана Тихановская — покинула страну, но заявила, что не намерена признавать победу своего соперника и объявила о создании координационного совета «по транзиту власти». Сегодня стал известен его предварительный состав.

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Комментарии (11)

Piter Pen
Оппозиционеры да и сам Лукашенко могут потребовать созвать конституционный суд республики Беларусь и потребовать вернуть конституцию 1994 года, это можно сделать относительно просто.
После чего потребуются новые выборы и президента и верховного совета. На время отсутствия президента - главой гос-ва становиться председатель суда, который обеспечивает организацию выборов и руководство страной.
Лукашенко как бы становиться не при делах, в прочем Тихановская тоже. На общих основаниях - все могут выдвинуться в кандидаты в президенты.
Не знаю обладает ли в Белоруссии хоть каким-то авторитетом председатель суда Миклашевич, но он возникшую ситуацию разрешить таким образом может.
Капитан Очевидность2
Он что, до сих пор ещё не понял, что никому ничего от него уже не интересно слышать, кроме как, если он скажет, что уходит.
Кому нужно там его предложения и заявления.
Хоть бы кто подсказал ему там что ли, пока совсем всё плохо не стало.
Агроном аэродрома
Вот те раз. Даже суток не прошло от "тиран проиграл потому что не показывает бюллетени" до "чё ты нам бюллетени показываешь, ты всё равно проиграл". :))
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