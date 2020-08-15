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15.08.2020 12:19
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В Петербурге задержали серийных угонщиков. Они выбирали машины, которые принадлежат женщинам

Организованную группу автомобильных угонщиков задержали в Петербурге. Как сообщили 15 августа в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, среди них двое ранее судимых мужчин и уроженка Мурманской области.

По версии следствия, они причастны к краже 4 августа «Фольксвагена Тигуан», который был припаркован на проспекте Солидарности. Владелица, обнаружив пропажу, сразу обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Во время обысков по местам проживания задержанных, полицейские обнаружили похищенный «Фольксваген», а также автомобиль «Опель Мокка», который числится как угнанный в Красногвардейском районе Петербурга. Также найден «Шевроле Круз», который угонщики использовали для преступных целей. Внутри находилось оборудование для взломов замков автомобилей, устройства для несанкционированного запуска двигателей, ключи зажигания от различных иномарок, государственные регистрационные знаки автомобилей.

Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото:  ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Предполагается, что задержанные могут быть причастны еще как минимум к двум кражам автомобилей «Опель Мокка» также в Красногвардейском районе. По предварительным сведениям, все машины принадлежали женщинам, на что и делали ставку угонщики.

© Фонтанка.Ру

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