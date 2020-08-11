Турецкий период фальшивомонетчика Джум-Джума закончился встречей с полицией во Внуково. Красоваться загаром предстоит перед сокамерниками
Петербургские полицейские встретили в московском аэропорту фальшивомонетчика, который несколько месяцев назад обманул доверчивого горожанина и скрылся на территории жаркой страны. Теперь любоваться его южным загаром, скорее всего, будут сокамерники в следственном изоляторе.
Как стало известно «Фонтанке» 11 августа, сотрудники «банковского» отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали 29-летнего Джум-Джума из Дагестана.
Их заочное знакомство с обладателем нетривиального имени состоялось ещё в конце прошлого года, когда за несколько дней до Нового года в полицию обратился гражданин по фамилии Петров. Последний заявил, что встретил его на улице Руставели в Калининском районе. Тот несколькими купюрами сбыл ему сто евро, которые, как установила экспертиза, оказались подделками.
Джум-джум стал фигурантом уголовного дела по 186 статье УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и, видимо, предвидя проблемы с законом, покинул Россию, отправившись в Турцию.
Накануне его задержали в московском аэропорту Внуково. Сейчас решается вопрос об аресте. Примечательно, что ранее он не привлекался.