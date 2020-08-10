В Белоруссии освободили трех российских журналистов

В Белоруссии освободили трех задержанных ранее российских журналистов - Антона Старкова, Дмитрия Лосенко и Семена Пегова, которые освещали выборы президента республики, сообщил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия-24».

«Действительно, сейчас отпущены коллеги наши, наши соотечественники Антон Старков, Дмитрий Лосенко и Семен Пегов. Это произошло буквально в эти минуты», — сказал он.

По его словам, посольство поддерживает заявление департамента печати и информации МИДа РФ, в котором говорится, что журналисты при исполнении своего профессионального долга, обязаны соблюдать правила, установленные МИДом страны пребывания.