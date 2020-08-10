В Белоруссии освободили трех российских журналистов
В Белоруссии освободили трех задержанных ранее российских журналистов - Антона Старкова, Дмитрия Лосенко и Семена Пегова, которые освещали выборы президента республики, сообщил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия-24».
«Действительно, сейчас отпущены коллеги наши, наши соотечественники Антон Старков, Дмитрий Лосенко и Семен Пегов. Это произошло буквально в эти минуты», — сказал он.
По его словам, посольство поддерживает заявление департамента печати и информации МИДа РФ, в котором говорится, что журналисты при исполнении своего профессионального долга, обязаны соблюдать правила, установленные МИДом страны пребывания.
«Убежден в том, что все сделаю правильные выводы. Еще раз хочу сказать, завтра, полагаю, ребята будут дома. Волнений и поводов к тому, чтобы за них переживать сейчас нет», — сказал посол.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Дождя» заявила, что троих журналистов этого телеканала задержали в Минске в день президентских выборов из-за отсутствия аккредитации. Позже стало известно о задержании и избиении журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондентов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, корреспондента «Sputnik Беларусь» Евгения Олейника, военкора, основателя проекта WarGonzo Семена Пегова, корреспондента RT Константина Придыбайло.