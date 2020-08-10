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10.08.2020 17:32
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В садоводстве под Гатчиной 83-летний мужчина погиб, не справившись с мотоблоком

Смертельное ДТП произошло 10 августа в Гатчинском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, около 12:30 в деревне Чаща, в садоводстве «Радуга», мужчина 1937 года рождения на мотоблоке, не справившись с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. «Дорожный инспектор» уточняет, что авария произошло на дороге Озерешно — Новинка. От полученных травм мужчина погиб до прибытия скорой помощи.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

В соответствии с решением Верховного суда от 2016 года, мотоблок не является транспортным средством и не требует водительского удостоверения.

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