В садоводстве под Гатчиной 83-летний мужчина погиб, не справившись с мотоблоком
Смертельное ДТП произошло 10 августа в Гатчинском районе Ленинградской области.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, около 12:30 в деревне Чаща, в садоводстве «Радуга», мужчина 1937 года рождения на мотоблоке, не справившись с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. «Дорожный инспектор» уточняет, что авария произошло на дороге Озерешно — Новинка. От полученных травм мужчина погиб до прибытия скорой помощи.
В соответствии с решением Верховного суда от 2016 года, мотоблок не является транспортным средством и не требует водительского удостоверения.