Когда маски нужны не только из-за ковида. Посмотрите, как вулкан Синабунг выплёвывает пепел на километры
На индонезийском острове Суматра 10 августа активизировался вулкан Синабунг, напомнив о себе мощным выбросом пепла.
Как сообщают «Вести» со ссылкой на издание Kompas, облако пепла поднялось на высоту 7,46 километра над уровнем моря (примерно 5 километров от пика). Очевидцы снимали извержение на видео.
Власти ограничили передвижения в 3–5-километровой зоне вокруг вулкана. Эвакуировать местных жителей пока не собираются, но им рекомендовали носить защитные маски и внимательно следить, не появляется ли около домов лава.
Вулкан Синабунг на протяжении четырёх веков считался спящим, а в 2010 году активизировался. Теперь он извергается регулярно, за 10 лет из-за этого погибли несколько десятков человек. Потоки раскаленной вулканической массы не раз уничтожали окрестные деревни и вынуждали местных жителей бросать дома.