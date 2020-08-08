Знаменитый профессор-предсказатель ставит на Байдена. Трамп спорит со своей разведкой о «руке Москвы»
Американские СМИ опубликовали прогноз профессора Аллана Лихтмана о том, что Трамп проиграет президентские выборы. Ранее он предсказал итоги девяти подряд выборов и оказался почти прав.
Согласно опубликованному CNN в ночь на 8 августа исследованию профессора истории Аллана Лихтмана, на ближайших президентских выборах Дональд Трамп проиграет. Выходит, что следующим лидером станет его основной оппонент Джо Байден.
Аллан Лихтман прославился своими предсказаниями исходов выборов еще при Рональде Рейгане. С тех пор он почти не ошибался. Победа в последней президентской гонке Дональда Трампа также была им спрогнозирована. Так что американские СМИ считают важным прислушиваться к его словам.
Дискуссии в обществе вокруг предстоящих выборов президента страны подогреваются яркими заявлениями из Белого дома. К примеру, недавно глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина изложил свое видение того, как ведущие мировые державы относятся к амбициям Дональда Трампа переизбраться на второй срок. По данным главы контрразведки, Иран и Китай не хотят переизбрания Трампа, а Россия, наоборот, поддерживает его и пытается опорочить Джо Байдена. Эванина объясняет это негативной для Москвы ролью Байдена в российско-украинском конфликте и поддержкой путинской оппозиции.
CNN подчеркивает, что слово «опорочить» (denigrate) Уильям Эванина использовал в том же контексте, в котором ранее контрразведчики заявляли о якобы «заказанной» Владимиром Путиным кампании по «очернению» Хиллари Клинтон в 2017 году.
В своем комментарии этого заявления сам Дональд Трамп с недоверием отнесся к данным контрразведки.
«Думаю, последний человек, которого Россия хотела бы видеть в кресле президента США — Дональд Трамп, потому что никто ранее не был с ней более жестким», — заявил президент.