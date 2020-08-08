Знаменитый профессор-предсказатель ставит на Байдена. Трамп спорит со своей разведкой о «руке Москвы»

Американские СМИ опубликовали прогноз профессора Аллана Лихтмана о том, что Трамп проиграет президентские выборы. Ранее он предсказал итоги девяти подряд выборов и оказался почти прав.



Согласно опубликованному CNN в ночь на 8 августа исследованию профессора истории Аллана Лихтмана, на ближайших президентских выборах Дональд Трамп проиграет. Выходит, что следующим лидером станет его основной оппонент Джо Байден.



Аллан Лихтман прославился своими предсказаниями исходов выборов еще при Рональде Рейгане. С тех пор он почти не ошибался. Победа в последней президентской гонке Дональда Трампа также была им спрогнозирована. Так что американские СМИ считают важным прислушиваться к его словам.

