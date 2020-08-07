Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана перешел в «Сочи»

Футбольные клубы «Зенит» и «Сочи» достигли соглашения о переходе аргентинского защитника Эмануэля Мамманы на правах аренды. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, в пятницу, 7 августа, соглашение действует до конца сезона.



Эмануэль Маммана (24 года) перешел из «Лиона» в «Зенит» в июне 2017-го за 16 млн евро. В составе сине-бело-голубых Маммана провел 41 матч, выиграл два титула чемпионов России и Кубок России.

11 марта 2018 года Маммана получил травму крестообразной связки в игре против «Ростова» и выбыл на девять месяцев. Аналогичную травму защитник получил 6 октября 2019 года в матче с «Уралом».