Коронавирусом в мире заболели более 19 миллионов человек. За сутки заразились более 270 тысяч

Общее число заразившихся коронавирусом превысило 19 миллионов человек в 188 странах мира к утру 7 июля. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По информации проекта, в мире заражены 19 025 580 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 272,6 тысячи.

В США число зараженных превысило 4,88 миллиона человек, страна лидирует по числу заболевших. На второй строчке находится Бразилия с более 2,91 миллиона зараженных, в Индии болеют более 1,96 миллиона человек, она на третьем месте. Россия (871,8 тысячи) закрепилась на четвертой позиции.