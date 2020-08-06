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06.08.2020 18:12
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Количество обнаруженных в Петербурге фальшивых денег снизилось. Спасибо коронавирусу

Количество поддельных денег, выявленных в банках Северо-Западного федерального округа, снизилось во II квартале 2020 года на 27% по сравнению с предыдущим кварталом. Из обращения было изъято 1,4 тысячи поддельных банкнот, что составляет 17,6% от всех найденных подделок в России за данный период. Об этом 6 августа сообщает Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации.

«Заметное снижение количества выявленных во втором квартале подделок можно объяснить в том числе комплексом мер, предпринимаемых для противодействия распространению коронавирусной инфекции. В этот период значительную часть транзакций люди проводили онлайн или расплачивались картами. Это затруднило реализацию подделок, сократив их количество в обороте. Тем не менее в банковской системе Санкт-Петербурга за апрель — июнь 2020 года выявлено 1,2 тыс. поддельных денежных знаков. При расчетах наличными следует уделять пристальное внимание банкнотам, подлинность которых вызывает сомнение», — говорит начальник Управления наличного денежного обращения Северо-Западного ГУ Банка России Константин Демидов.

Среди обнаруженных подделок больше всего было пятитысячных банкнот (1013, или 85% от всех выявленных в Петербурге подделок), их количество снизилось на 20% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Значительно меньше обнаружено поддельных банкнот номиналом 1000 рублей (87); кроме того, были выявлены поддельные банкноты номиналом 2000 рублей (21), 200 рублей (11), 500 рублей (10) и одна 100-рублевая банкнота.

По данным Северо-Западного ГУ Банка России, во II квартале 2020 года в Петербурге обнаружено 43 поддельные банкноты иностранных государств. Больше всего среди них стодолларовых банкнот.

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