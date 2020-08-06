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06.08.2020 11:39
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Самосвал «устал и навалил кучу земли» на встречку в Московской Славянке

Движение у пересечения Московского и Колпинского шоссе в Пушкинском районе Петербурга утром 6 августа затруднило ДТП с грузовиком. Лежащая на боку машина и куча земли сузили проезд вдвое.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Колпинском шоссе в Московской Славянке, после поворота с Московского шоссе, самосвал с грунтом опрокинулся на встречную полосу. Земля высыпалась из кузова на проезжую часть.

В результате полоса в сторону Московского шоссе оказалась полностью перегорожена, проезд остался только по «встречке». По данным «Яндекс.Пробок», движение в районе места ДТП затруднено, но сильной пробки нет.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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