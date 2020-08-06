Движение у пересечения Московского и Колпинского шоссе в Пушкинском районе Петербурга утром 6 августа затруднило ДТП с грузовиком. Лежащая на боку машина и куча земли сузили проезд вдвое.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Колпинском шоссе в Московской Славянке, после поворота с Московского шоссе, самосвал с грунтом опрокинулся на встречную полосу. Земля высыпалась из кузова на проезжую часть.

В результате полоса в сторону Московского шоссе оказалась полностью перегорожена, проезд остался только по «встречке». По данным «Яндекс.Пробок», движение в районе места ДТП затруднено, но сильной пробки нет.