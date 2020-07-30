В Instagram произошел сбой. Жалуются пользователи по всему миру — от США до России
Пользователи Instagram сообщают о сбое в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Жалобы начали поступать примерно с 21.30 30 июля от пользователей из России, США, Великобритании, Германии, Швеции, Италии, Греции и Бразилии. В РФ проблемы испытавают в основном жители Петербурга и Москвы — в частности, может не обновляться лента новостей в Instagram (с этим связано 45% жалоб). 37% жалуются на некорректную работу сервиса stories, еще 16% - на невозможность разместить публикацию.