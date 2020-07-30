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30.07.2020 22:50
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В Instagram произошел сбой. Жалуются пользователи по всему миру — от США до России

Пользователи Instagram сообщают о сбое в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Жалобы начали поступать примерно с 21.30 30 июля от пользователей из России, США, Великобритании, Германии, Швеции, Италии, Греции и Бразилии. В РФ проблемы испытавают в основном жители Петербурга и Москвы — в частности, может не обновляться лента новостей в Instagram (с этим связано 45% жалоб). 37% жалуются на некорректную работу сервиса stories, еще 16% - на невозможность разместить публикацию.

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Комментарии (1)

guess
Давно пора совсем прикрыть эту контору по разжижению мозга молодежи.
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