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29.07.2020 20:40
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Снайперы, подрывники, айтишники. В Совбезе Белоруссии указали на профили задержанных наёмников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании Совета безопасности республики в связи с задержанием 32 российских граждан заявил о необходимости усилить меры безопасности в ходе массовых мероприятий, связанных с избирательной кампанией. Опасения вызвала специализация задержанных.

«Потому что по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления - снайперы, подрывники, айтишники», - цитирует Равкова агентство БЕЛТА 29 июля.

Также Белоруссия решила усилить оперативное прикрытие госграницы, в том числе, и с Россией. Будут отслеживать и лиц на зелёной границе.

Ночью 29 июля в санатории под Минском задержали 32 человека по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. Частные военные компании в Белоруссии и России запрещены. По официальной версии, наемники приехали дестабилизировать обстановку перед выборами президента, назначенными на 9 августа.

Как ранее писала «Фонтанка», десант наемников связан с ЧВК Вагнера и конфликтом на юго-востоке Украины. Часть попавших в руки правоохранительных органов Белоруссии россиян воевала в Донбассе на стороне ДНР.

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Комментарии (2)

Brit
На майдане тоже были снайпера. Может те же?
261860121
Совбез Беларуси он такой. Только профиль. Анфас и фас не годятся для распознания задержанных наёмников.
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