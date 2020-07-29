Снайперы, подрывники, айтишники. В Совбезе Белоруссии указали на профили задержанных наёмников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании Совета безопасности республики в связи с задержанием 32 российских граждан заявил о необходимости усилить меры безопасности в ходе массовых мероприятий, связанных с избирательной кампанией. Опасения вызвала специализация задержанных.

«Потому что по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления - снайперы, подрывники, айтишники», - цитирует Равкова агентство БЕЛТА 29 июля.

Также Белоруссия решила усилить оперативное прикрытие госграницы, в том числе, и с Россией. Будут отслеживать и лиц на зелёной границе.