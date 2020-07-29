Снайперы, подрывники, айтишники. В Совбезе Белоруссии указали на профили задержанных наёмников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании Совета безопасности республики в связи с задержанием 32 российских граждан заявил о необходимости усилить меры безопасности в ходе массовых мероприятий, связанных с избирательной кампанией. Опасения вызвала специализация задержанных.
«Потому что по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления - снайперы, подрывники, айтишники», - цитирует Равкова агентство БЕЛТА 29 июля.
Также Белоруссия решила усилить оперативное прикрытие госграницы, в том числе, и с Россией. Будут отслеживать и лиц на зелёной границе.
Ночью 29 июля в санатории под Минском задержали 32 человека по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. Частные военные компании в Белоруссии и России запрещены. По официальной версии, наемники приехали дестабилизировать обстановку перед выборами президента, назначенными на 9 августа.
Как ранее писала «Фонтанка», десант наемников связан с ЧВК Вагнера и конфликтом на юго-востоке Украины. Часть попавших в руки правоохранительных органов Белоруссии россиян воевала в Донбассе на стороне ДНР.